الدوري الفرنسي لكرة القدم.. مونبلييه يستعيد المركز الخامس

المناطق - وكالات

استعاد فريق مونبلييه بعشرة لاعبين المركز الخامس بفوزه على ضيفه سانت إتيان بهدف دون رد اليوم في المرحلة الـ 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .

ورفع مونبلييه رصيده إلى 37 نقطة مستعيدا المركز الخامس من موناكو الفائز على مضيفه أميان 2-1 السبت ، وتوقف رصيد سانت إتيان عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتغلب فريق ستراسبورغ على رينس بثلاثية نظيفة ، ليصعد ستراسبورغ إلى المركز السادس برصيد 36 نقطة مقابل 33 نقطة لرينس العاشر.

وتقام لاحقا قمة المرحلة بين باريس سان جرمان مع ليون.