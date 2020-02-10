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الدوري الفرنسي لكرة القدم.. مونبلييه يستعيد المركز الخامس

الدوري الفرنسي لكرة القدم.. مونبلييه يستعيد المركز الخامس

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الدوري الفرنسي لكرة القدم.. مونبلييه يستعيد المركز الخامس

الدوري الفرنسي لكرة القدم.. مونبلييه يستعيد المركز الخامس
http://almnatiq.net/?p=830223
المناطق - وكالات

استعاد فريق مونبلييه بعشرة لاعبين المركز الخامس بفوزه على ضيفه سانت إتيان بهدف دون رد اليوم في المرحلة الـ 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .
ورفع مونبلييه رصيده إلى 37 نقطة مستعيدا المركز الخامس من موناكو الفائز على مضيفه أميان 2-1 السبت ، وتوقف رصيد سانت إتيان عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.
وتغلب فريق ستراسبورغ على رينس بثلاثية نظيفة ، ليصعد ستراسبورغ إلى المركز السادس برصيد 36 نقطة مقابل 33 نقطة لرينس العاشر.
وتقام لاحقا قمة المرحلة بين باريس سان جرمان مع ليون.

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