استعاد فريق مونبلييه بعشرة لاعبين المركز الخامس بفوزه على ضيفه سانت إتيان بهدف دون رد اليوم في المرحلة الـ 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .
ورفع مونبلييه رصيده إلى 37 نقطة مستعيدا المركز الخامس من موناكو الفائز على مضيفه أميان 2-1 السبت ، وتوقف رصيد سانت إتيان عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.
وتغلب فريق ستراسبورغ على رينس بثلاثية نظيفة ، ليصعد ستراسبورغ إلى المركز السادس برصيد 36 نقطة مقابل 33 نقطة لرينس العاشر.
وتقام لاحقا قمة المرحلة بين باريس سان جرمان مع ليون.
الدوري الفرنسي لكرة القدم.. مونبلييه يستعيد المركز الخامس
استعاد فريق مونبلييه بعشرة لاعبين المركز الخامس بفوزه على ضيفه سانت إتيان بهدف دون رد اليوم في المرحلة الـ 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .
التعليقات (٠) اضف تعليق