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المرصد السوري: 900 ألف نازح من شمال غربي سوريا منذ ديسمبر

المرصد السوري: 900 ألف نازح من شمال غربي سوريا منذ ديسمبر
http://almnatiq.net/?p=830226
المناطق - الرياض

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 900 ألف شخص نزحوا من شمال غربي سوريا منذ مطلع ديسمبر الماضي.
وأشار المرصد في بيان له اليوم إلى استمرار حركة النزوح من حلب وإدلب، واصفا الأمر بأنه جزء من خطة يعمل النظام السوري على تنفيذها من أجل إجبار المدنيين على النزوح بهدف السيطرة على مزيد من المناطق”.
ونقل المرصد عن مصادر موثوقة أن عدداً كبيراً من النازحين يحاول الدخول سراً إلى تركيا عبر دفع أموال طائلة للمهربين.

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