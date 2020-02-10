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كتلة هوائية شديدة البرودة على معظم مناطق المملكة.. الحرارة تحت الصفر

كتلة هوائية شديدة البرودة على معظم مناطق المملكة.. الحرارة تحت الصفر
http://almnatiq.net/?p=830242
المناطق_الرياض

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من كتلة هوائية شديدة البرودة على معظم مناطق المملكة تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر أو مادون الصفر المئوي، وذلك بحسب تقرير الحالة الجوية الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك في مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، وتمتد لتؤثر على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقة الرياض والشرقية والمدينة المنورة، اعتباراً من مساء يوم الاثنين.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة استخدام وسائل التدفئة الآمنة وعمل الصيانة اللازمة لها، مشددة على ضرورة أن يُشعل الفحم أو الحطب في الخارج بعيداً عن المواد سريعة الاشتعال وعدم ترك الأبواب والنوافذ مغلقة عند استخدام هذه الوسيلة ومتابعة الرسائل الإرشادية والتحذيرية، التي تبثها المديرية العامة للدفاع المدني عبر تطبيقاتها على الهواتف الذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين السلامة للجميع.

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