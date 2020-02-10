عملية فاشلة لإطلاق قمر صناعي إيراني إلى الفضاء

عملية فاشلة لإطلاق قمر صناعي إيراني إلى الفضاء

أبرز المواد
وزير التجارة: تدفقات الاستثمار الأجنبي زادة بنسبة 10% خلال 9 أشهر

وزير التجارة: تدفقات الاستثمار الأجنبي زادة بنسبة 10% خلال 9 أشهر

أبرز المواد
بسبب تغير المناخ.. دراسة تحذر من انقراض النحل

بسبب تغير المناخ.. دراسة تحذر من انقراض النحل

أبرز المواد
المرصد السوري: 900 ألف نازح من شمال غربي سوريا منذ ديسمبر

المرصد السوري: 900 ألف نازح من شمال غربي سوريا منذ ديسمبر

أبرز المواد

وزير التجارة: تدفقات الاستثمار الأجنبي زادة بنسبة 10% خلال 9 أشهر

وزير التجارة: تدفقات الاستثمار الأجنبي زادة بنسبة 10% خلال 9 أشهر
http://almnatiq.net/?p=830250
المناطق_الرياض

كشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي عن زيادة في نسبة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، مشيرا إلى أنها يجب أن توفر وظائف للمواطنين والمواطنات.

وقال القصبي، خلال لقائه رجال وسيدات الأعمال للحديث عن محفزات التجارة والاستثمار بمنطقة الباحة، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي زادت بنسبة 10.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقارنة بذات الفترة من 2018.

وتابع أن إجمالي التدفقات الاستثمارية وصل بنهاية عام 2019 إلى أكثر من 4.7 مليار دولار، مشددا على أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية يجب أن يوفر وظائف للمواطنين والمواطنات.

ولفت وزير التجارة إلى التطوير الحالي بقوله: “لم نكن نمتلك مركزًا للتنافسية ولا هيئة للملكية الفكرية أو للتجارة الخارجية، ولم يكن هناك نظام يكفل حقوق الدائن والمدين، اليوم نحن نتطور ونملك كل تلك الجهات والأنظمة.”

روابط ذات صلة

عملية فاشلة لإطلاق قمر صناعي إيراني إلى الفضاء

عملية فاشلة لإطلاق قمر صناعي إيراني إلى الفضاء
بسبب تغير المناخ.. دراسة تحذر من انقراض النحل

بسبب تغير المناخ.. دراسة تحذر من انقراض النحل
المرصد السوري: 900 ألف نازح من شمال غربي سوريا منذ ديسمبر

المرصد السوري: 900 ألف نازح من شمال غربي سوريا منذ ديسمبر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*