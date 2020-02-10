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وظائف شاغرة لحملة الثانوية في جامعة أم القرى

وظائف شاغرة لحملة الثانوية في جامعة أم القرى
http://almnatiq.net/?p=830282
المناطق_مكة

أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى عن حاجة إدارة صندوق الطلاب لشغل عدد من الوظائف، وذلك على بند صندوق الطلاب، على النحو التالي:

محاسب: رجال

حارس أمن:  رجال

ومن ضمن الشروط العامة:أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون مكملًا لـ (20) عامًا من العمر ولائقَا صحيًّا للخدمة وحسن السيرة والخلق

غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو مضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل

الشروط الخاصة بوظيفة محاسب:

أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم محاسبة أو بكالوريوس محاسبة

الشروط الخاصة بوظيفة حارس أمن:

أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة وسلامة الحواس

قوة البنية، حدة البصر، قوة الملاحظة، حسن التصرف

الخبرة في استخدام أجهزة الاتصالات وألا يقل عمر المتقدم عن (20) عامًا ولا يزيد عن (50) عامًا

ألا يكون على رتبة عسكرية وعلى رأس العمل

وسيتم التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:

وينتهي التقديم على الوظائف يوم الثلاثاء 1441/7/1هـ

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