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ميليشيا الحوثي تستهدف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة

ميليشيا الحوثي تستهدف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة
http://almnatiq.net/?p=830287
المناطق_وكالات

عاودت ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف نقاط الرقابة المشتركة المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أن الميليشيات الحوثية استهدفت بقذيفة مدفعية عيار 120 نقطة الرقابة الرابعة المتمركزة في حي المنظر المتاخم لمطار الحديدة، فيما نجا ضباط الارتباط بأعجوبة، واعتبر ذلك خرقاً واضحاً لاتفاق السويد.

وفي سياق خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية، أطلقت الميليشيات الحوثية النار بكثافة من سلاح القناصة صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة خلال الساعات الماضية، وفقاً للإعلام العسكري.

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