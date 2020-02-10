متحدث “العدل”: رفع إيقاف الخدمات “إلكتروني” .. ولا حاجة إلى زيارة المحاكم أو رفع طلب

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متحدث “العدل”: رفع إيقاف الخدمات “إلكتروني” .. ولا حاجة إلى زيارة المحاكم أو رفع طلب

متحدث “العدل”: رفع إيقاف الخدمات “إلكتروني” .. ولا حاجة إلى زيارة المحاكم أو رفع طلب
http://almnatiq.net/?p=830291
المناطق_الرياض

قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق؛ إن المحاكم بدأت بتفعيل التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وتعمل حالياً على رفع إيقاف الخدمات تلقائياً، ولا يتطلب الأمر زيارة المحكمة أو طلب ذلك إلكترونياً

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد أقرّ تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منها إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”

كما أقرّ الوزير وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضدّه ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أُقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

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