احدث الأخبار

حمد بن جاسم يتساءل بزعمه عن عدم وجود تكتيك عربي مدروس لمواجهة أمريكا وإسرائيل
منوعات
 شلل مروري على طريق الملك عبد العزيز في جدة بسبب انفجار ماسورة مياه
أبرز المواد
 “الزعاق” يحدد المناطق المتأثرة بأول موجات موسم العقارب.. ويكشف عن موعد نهايتها ! – فيديو
أبرز المواد
 فريق فني يبدأ إصلاح الكيبل البحري الذي تسبب بانقطاع الانترنت في اليمن
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبّه من رياح نشطة على محافظات جدة والليث ورابغ
أبرز المواد
 حساب المواطن».. تعرف على نسبة الدعم والفئات المستحقة وشروط التسجيل
أبرز المواد
 وظائف شاغرة لحملة الثانوية في جامعة أم القرى
أبرز المواد
 متحدث “العدل”: رفع إيقاف الخدمات “إلكتروني” .. ولا حاجة إلى زيارة المحاكم أو رفع طلب
أبرز المواد
 الإعلام الياباني: تم تشخيص حوالي 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة الرحلات الترفيهية
أبرز المواد
 120 منظمة حقوقية تدعو فيس بوك لتخفيف قيود السرية
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحذّر من تفشي كورونا بواسطة أشخاص لم يزوروا الصين
أبرز المواد
 غرامة 27 مليون دولار على أبل
أبرز المواد
حمد بن جاسم يتساءل بزعمه عن عدم وجود تكتيك عربي مدروس لمواجهة أمريكا وإسرائيل

حمد بن جاسم يتساءل بزعمه عن عدم وجود تكتيك عربي مدروس لمواجهة أمريكا وإسرائيل

منوعات
شلل مروري على طريق الملك عبد العزيز في جدة بسبب انفجار ماسورة مياه

شلل مروري على طريق الملك عبد العزيز في جدة بسبب انفجار ماسورة مياه

أبرز المواد
“الزعاق” يحدد المناطق المتأثرة بأول موجات موسم العقارب.. ويكشف عن موعد نهايتها ! – فيديو

“الزعاق” يحدد المناطق المتأثرة بأول موجات موسم العقارب.. ويكشف عن موعد نهايتها ! – فيديو

أبرز المواد
فريق فني يبدأ إصلاح الكيبل البحري الذي تسبب بانقطاع الانترنت في اليمن

فريق فني يبدأ إصلاح الكيبل البحري الذي تسبب بانقطاع الانترنت في اليمن

أبرز المواد

فريق فني يبدأ إصلاح الكيبل البحري الذي تسبب بانقطاع الانترنت في اليمن

فريق فني يبدأ إصلاح الكيبل البحري الذي تسبب بانقطاع الانترنت في اليمن
http://almnatiq.net/?p=830302
المناطق_الرياض

بدأ فريق فني تابع لشركة (GCX)، مساء أمس السبت، بالعمل على إصلاح قطع الكابل البحري “فالكون”، بالقرب من قناة السويس، الذي تسبب بانقطاع الانترنت عن اليمن منذ شهر كامل

وقالت مصادر في شركة الاتصالات اليمنية “تيليمن”، أن الشركة تلقت “إيميل” من شركة (Global Cloud Xchange) المالكة للكيبل، يؤكد وصول السفينة وعلى متنها المهندسين لموقع القطع في قناة السويس

وأضافت المصادر أن ايميل الشركة أكد أيضا أن الفريق بدأ بالعمل على اصلاح القطع، والذي تسبب في فقدان اليمن 80% من السعات الدولية للإنترنت

وانقطع النت عن اليمن التاسع من يناير الماضي، بشكل شبه تام، بسبب قطع في الكابل البحري المزود للخدمة بحسب بيان للشركة المالكة

روابط ذات صلة

شلل مروري على طريق الملك عبد العزيز في جدة بسبب انفجار ماسورة مياه

شلل مروري على طريق الملك عبد العزيز في جدة بسبب انفجار ماسورة مياه
“الزعاق” يحدد المناطق المتأثرة بأول موجات موسم العقارب.. ويكشف عن موعد نهايتها ! – فيديو

“الزعاق” يحدد المناطق المتأثرة بأول موجات موسم العقارب.. ويكشف عن موعد نهايتها ! – فيديو
“الأرصاد” تنبّه من رياح نشطة على محافظات جدة والليث ورابغ

“الأرصاد” تنبّه من رياح نشطة على محافظات جدة والليث ورابغ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*