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“الزعاق” يحدد المناطق المتأثرة بأول موجات موسم العقارب.. ويكشف عن موعد نهايتها ! – فيديو

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“الزعاق” يحدد المناطق المتأثرة بأول موجات موسم العقارب.. ويكشف عن موعد نهايتها ! – فيديو

“الزعاق” يحدد المناطق المتأثرة بأول موجات موسم العقارب.. ويكشف عن موعد نهايتها ! – فيديو
http://almnatiq.net/?p=830303
المناطق_متابعات

قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن موسم برد العقارب الذي يشهد موجة باردة بدأ يوم أول أمس السبت. وتابع: “سنعيش على لسعة برد عقرب السم”.
وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن أولى موجات موسم عقرب السم، معروفة برياح مثيرة للأتربة، وانخفاض درجات الحرارة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.
وتابع الزعاق أن الموجة الباردة بدأت تتوغل في مناطق الحدود الشمالية وهي عرعر، وطريف وأيضًا تبوك والجوف، فيما تؤثر على منطقتي حائل والقصيم يومي الاثنين والثلاثاء.
وأردف أما منطقة الرياض فتتأثر يومي الاثنين والأربعاء بتلك الحالة التي يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية، ، لافتًا إلى أن موسم برد العقارب، سيكون بداية التقلبات الجوية والأمراض الموسمية؛ لأنه يمر علينا خلاله أجواء أربعة فصول في لحظة واحدة. موضحا أن موسم العقارب عدد أيامه 39 يوماً جلها معتدل، ولكن لا تخلو من هجمات برد مباغتة.

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