شلل مروري على طريق الملك عبد العزيز في جدة بسبب انفجار ماسورة مياه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو” منذ قليل” أظهرت تسريب كميات كبيرة من المياه في نفق الأندلس بطريق الملك عبد العزيز بجدة ما أعاق الحركة المرورية.

ودشن مغردون هاشتاق “طريق الملك” تداولوا خلاله مقاطع تظهر حجم المشكلة. مشيرين إلى أن سبب تراكم المياه وتدفقها بشكل كبير هو حدوث كسر بماسورة مياه . وأكدوا تواصل بعض قائدي السيارات والمارة مع 911 وأفادوهم بجود انفجار خط مياه بأحد الأنفاق وجاري معالجته.

ووجه مغردون تحذيرات للقادمين عبر طريق الملك العزيز ودعوا قائدي السيارات إلى سلك طريق آخر تجنبا للإزدحام المروري الذي أدى إلى تعطل حركة السير وعرقلة وصول الطلاب والموظفين إلى المدارس والجامعات وأماكن العمل المختلفة .

وأثارت المقاطع تفاعلا كبيرا على “تويتر” وطالب مغردون الجهات المعنية بسرعة التدخل وحل المشكلة خاصة أن هذه المشكلة تتكرر للمرة الثانية خلال شهر. حسب “قولهم”.