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90 عامًا على الرواية السعودية محاضرة بأدبي جدة

90 عامًا على الرواية السعودية محاضرة بأدبي جدة
http://almnatiq.net/?p=830321
المناطق_عادل الزهراني

يستضيف «رواق السرد» بنادي جدة الأدبي الأستاذ الدكتور حسن النعمي أستاذ السردية المعاصرة والمسرح بجامعة الملك عبد العزيز مساء الأربعاء القادم؛ للحديث عن الرواية السعودية، تحت عنوان ” 90 عامًا على الرواية السعودية “يتحدث الضيف عن مسيرة الرواية السعودية، وواقعها، والتطلعات المستقبلية حول الرواية السعودية.
من المعلوم بأن الرواية السعودية مرت بمراحل تاريخية مهمة في مسيرتها الطويلة، حيث كتب عبدالقدوس الأنصاري الرواية الأولى “التوأمان” عام 1930م، فظهرت الرواية السعودية في مرحلة النشأة بشكل عفوي، يغلب على رواياتها الطابع التعليمي والأخلاقي، في حين كانت مرحلة التأسيس الحقيقة للرواية السعودية عام 1959م، مع رواية “ثمن التضحية” لحامد الدمنهوري، حيث ظهر النضج الفني للرواية، في حين كانت مرحلة الانطلاق مع روايات عبدالعزيز مشري، ورجاء عالم وعبدالعزيز الصقعبي في فترة الثمانينات الميلادية، ثم جاءت مرحلة التحولات الكبرى في نهاية التسعينات الميلادية وبداية الألفية الجديدة، مع روايات غازي القصيبي وتركي الحمد، وعبده خال ويوسف المحيميد ومحمد حسن علوان وليلى الجهني.
قدّم النعمي العديد من الدراسات والبحوث حول الرواية السعودية، من أهمها “الرواية السعودية الواقع والتحولات” و “رجع الصدى، قراءات في الرواية السعودية” و” الكتابة السردية بين تنظير الروائي وتطبيقه” و”بلاغة المجادلة: قراءة في بلاغات النساء السردية” وترجم الفصل السابع من كتاب الأدب العربي الحديث ضمن سلسلة تاريخ كيمبردج للأدب العربي” شارك في عدد كبير من المؤتمرات والندوات النقدية، وسبق أن تولى رئاسة عدد من اللجان المتخصصة والهيئات الثقافية، ويعد من كبار نقاد السرد على مستوى السعودية والوطن العربي.

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