سفير خادم الحرمين الشريفين في الجزائر يحقق حلما طال 15 عاما لمسنة جزائرية

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تفاعل سفير خادم الحرمين الشريفين في الجزائر عبد العزيز العميريني مع مقطع مصور لمسنة جزائرية تذرف الدموع لعدم ظهور أسمها ضمن قوائم الحجاج الجزائريين رغم أنها ومنذ 15 عاماً تتقدم أملا في ارفاقها ضمن بعثة الحج الجزائرية.

ونشرت السفارة السعودية في الجزائر عبر حسابها الرسمي على موقع توتير تغريدة جاء فيها: “تفاعل سعادة السفير العميريني مع النداء الذي أطلقته سيدة، عبر قناة النهار، لم توفق في قرعة الحج لمدة 15 عاماً، وذلك بمنحها تأشيرة حج لهذا العام (1441 ه‍)، راجياً من الله العلي القدير ان يعينها ويتقبل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام”.

ولم تمل المسنة الجزائرية على مدى 15 عاما من التقدم إلى “قرعة الحج” لكي تتمكن من زيارة الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، وأداء شعار الركن الخامس في الإسلام.