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سمو أمير الشرقية يزور معرض أمانة الشرقية و يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير تقنية الإشارات المرورية

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المناطق_الدمام

قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بزيارة لمعرض أمانة المنطقة الشرقية لهندسة النقل والمرور، المشارك في الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية والمقام في فندق شيراتون الدمام، والذي افتتحه سمو أمير المنطقة الشرقية صباح اليوم الاثنين الموافق 16/06/1441هـ، حيث كان في استقباله معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات الأستاذ محمد الصفيان اطلع سموه خلالها على أهم وأبرز منجزات السلامة المرورية لعام 1418-1419 هـ من خلال العرض التفصيلي الذي قدمه المهندس محمد هجاد الزهراني مدير إدارة السلامة المرورية بالأمانة.
كما أطلع سموه على أهم المشاريع التي قامت بها الإدارة العامة لهندسة النقل والمرور منها العد المروري ومشروع زمان الرحلة، والأدلة التي تعتمد عليها الإدارة في عملها.
من جهة شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية توقيع مذكرة تفاهم ثنائية مع مصنع تكنولوجيا الإشارات والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الهندسية في مجال هندسة النقل والمرور والارتقاء بمستوى الكوادر البشرية في مختلف التخصصات وتدريبها تدريباً مناسباً، والتي وقعها معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، و مصنع تكنولوجيا الإشارات

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