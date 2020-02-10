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دراسة: الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يسبب السرطان

دراسة: الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يسبب السرطان
http://almnatiq.net/?p=830333
المناطق - الرياض

كشفت دراسة حديثة أعلنها طبيب أورام روسي، أن أبرز مسببات تطور مرض السرطان هو الاستهلاك المفرط في تناول اللحوم التي تم علاجها كيماويا، وفقا لـ”وكالة الأنباء الروسية”، موصية تجنب تناول الطعام الساخن للغاية.
وقال الدكتور أندريه بيليف في مقابلة مع قناة “زفيزدا” الروسية إن “تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان”، لافتا إلى أن القهوة والشوكولاتة، يمكن أن تسببا حالات مرضية أخرى، لكنهما ليستا مرتبطتين في المقام الأول بحدوث السرطان.
وأشار إلى أن استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة كيماويا، وانخفاض كمية الألياف في النظام الغذائي، من العادات الغذائية التي أثبتت أنها سبب للسرطان، مشيرا إلى أن المشروبات الضارة تسهم بشكل كبير غير مباشر في ظهور أمراض الأورام الخبيثة.

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