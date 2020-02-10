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أمطار على منطقة جازان

أمطار على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=830336

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، محافظات أبو عريش، و احد المسارحة، و الحرث، و الداير بني مالك، و الدرب، و الريث، و العارضة، و العيدابي، و بيش، و صامطة، و صبيا، و ضمد، و فيفا، و هروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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