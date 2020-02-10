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الجوازات تدعو للاستفادة من خدمة “طلب تقرير عن مقيم” دون مراجعتها

الجوازات تدعو للاستفادة من خدمة “طلب تقرير عن مقيم” دون مراجعتها

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الجوازات تدعو للاستفادة من خدمة “طلب تقرير عن مقيم” دون مراجعتها

الجوازات تدعو للاستفادة من خدمة “طلب تقرير عن مقيم” دون مراجعتها
http://almnatiq.net/?p=830339
المناطق - الرياض

دعت المديرية العامة للجوازات كافة المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمة “طلب تقرير عن مقيم” التي توفرها عبر منصة “أبشر”.
وأكدت الجوازات أن هذه الخدمة تمكن طالبها من إصدار تقرير عن أحد العمالة لديه، لتقديمه إلى الجهات الرسمية، حيث يحتوي التقرير على البيانات الشخصية الأساسية، ومعلومات الجواز، والتأشيرات للمقيم، إضافةً إلى معلومات أفراد الأسرة.
وأوضحت الجوازات أنه بإمكان صاحب العمل تنفيذ هذه الخدمة من خلال الدخول إلى منصة “أبشر”، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية – خدماتي – الجوازات – ثم الانتقال إلى طلب تقرير مقيم.
واهابت الجوازات كافة المواطنين والمقيمين على التسجيل، والتفعيل في منصة “أبشر” ليتمكنوا من الاطلاع، وتنفيذ جميع خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

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