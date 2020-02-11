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بايرن ميونيخ يريد فيرمينو “بأي طريقة” الصيف المقبل

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بايرن ميونيخ يريد فيرمينو “بأي طريقة” الصيف المقبل

بايرن ميونيخ يريد فيرمينو “بأي طريقة” الصيف المقبل
http://almnatiq.net/?p=830347
المناطق - الرياض

لفت تألق النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هذا الموسم أنظار كبار أوروبا، وآخرهم عملاق الدوري الألماني، بايرن ميونيخ، الذي يستعد لعملية “خطف فيرمينو”.

ووفقا لصحيفة “صن”، يستعد بايرن ميونيخ الألماني، لتقديم عرض ضخم لفيرمينو، من أجل ضمه من ليفربول الإنجليزي، الصيف المقبل، في محاولة لإنعاش تشكيلة بطل ألمانيا.

ومع أنباء اهتمام ليفربول بتعزيز خطوطه بعدد من المهاجمين الشبان في أوروبا، قد يكون مكان فيرمينو في ليفربول مهددا.

وانتشرت أنباء مؤخرا باهتمام ليفربول بالتعاقد مع النجمين الألمانيين، تيمو فيرنر وكاي هافيرتز، نجما ريد بول لايبزغ وباير ليفركوزن.

وقالت الصحيفة إن بايرن ميونيخ يسعى لتعزيز تشكيلة الفريق في المرحلة المقبلة، وإعادة بناء التشكيلة من أجل المرحلة المقبل، ويضع فيرمينو من بين أهدافه الرئيسية في هذه الخطة.

وقالت الصحيفة أن بطل ألمانيا سيسعى للتعاقد مع النجم البرازيلي مقابل 80 مليون يورو، وهي قيمة قد ترتفع في حال وافق ليفربول على بيع نجمه.

وبالإضافة لفيرمينو، سيكون بايرن ميونيخ على أعتاب التوقيع مع الألماني ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي، بعد أن تأجلت عملية التوقيع معه الصيف الماضي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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