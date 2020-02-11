4 تطبيقات تراقب نشاط طفلك على الإنترنت

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هل قررت شراء هاتف ذكي أو حاسب لوحي لطفلك، وهل ساورك القلق من المحتوى الذي سيشاهده على الإنترنت؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فما عليك سوى مراقبته ببساطة عبر 4 تطبيقات تسهل عليك الأمر، أولا تطبيق Net Nanny الذي يحظر عبر الذكاء الاصطناعي المحتوى المشكوك فيه قبل أن يراه طفلك، ويمكنه فلترة مواقع ويب معينة ومراقبة النشاط الرقمي عبر ميزة (موجز العائلة) Family Feed والإبلاغ عما يبحث عنه الطفل والتنبيه إلى المحتوى غير المرغوب. فيما يتيح تطبيق Bark مراقبة النصوص ورسائل البريد الإلكتروني التي تصل للجهاز، ويرسل تنبيهات لأولياء الأمور إذا اكتشف علامات للتنمر الإلكتروني أو محتوى غير مناسب.

أما تطبيق Goya-Move فيركز على مراقبة النشاط البدني للطفل، لمنعه من الالتصاق بهاتفه طوال اليوم، ويتيح للوالدين قفل تطبيقات معينة حتى يكمل الطفل تنفيذ قائمة مهمات يحددها الوالدان، كما يمكنهما من تعيين وقت تعتيم Blackout ليقوم الطفل بحل واجباته المدرسية أو قضاء مزيد من الوقت مع الأسرة أو الذهاب إلى النوم. وأخيرا تطبيق Family Link الذي يتتبع حساب قوقل الخاص بطفلك، وإرشاده للمحتوى المناسب لعمره، كما يسمح للوالدين بقبول أو رفض التطبيقات التي يرغب الطفل بتنزيلها، علاوة على تقديم ترشيحات وتوصيات للآباء بالتطبيقات الأفضل، ناهيك عن سماحه لهما بتحديد وقت الهاتف وتتبع الموقع الجغرافي.