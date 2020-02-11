العجلان: تركيا تتعمد الإضرار بالمستثمرين السعوديين

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كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض عجلان العجلان أن الغرفة تلقت شكاوى رجال أعمال سعوديين تضرروا من الاستثمار في تركيا، مطالباً السعوديين بالتوقف فوراً عن السياحة والاستثمار في تركيا.

وقال وفقا لـ”عكاظ”: «بعض رجال الأعمال السعوديين واجهوا مشكلات في تركيا خصوصا في قطاع العقار، لافتا إلى وجود تعمد للإضرار بالسعوديين، سواء بالنسبة للسائحين أو المستثمرين، كما يوجد تآمر واعتداء صارخ عليهم من قبل الشركات والجهات الحكومية التركية، وتحمل السعوديون خسائر فادحة هناك».

وحول مبادرات غرفة الرياض، أضاف العجلان: حرصت على إطلاق مبادرات ذات علاقة مباشرة في التدريب والتطوير ولهذا جاء برنامج التدريب المجاني الذي استفاد منه أكثر من 22.000 شاب وشابة حتى الآن، كما يعمل مركز التوظيف على مساعدة العاطلين على إيجاد فرص عمل، ونجح المركز خلال العام الماضي بتوظيف 5000 شاب وشابة في منشآت القطاع الخاص.