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تعليم عنيزة يعقد لقاءً لتطوير المقاصف المدرسية وضمان تطبيق معايير الجودة بها

تعليم عنيزة يعقد لقاءً لتطوير المقاصف المدرسية وضمان تطبيق معايير الجودة بها
http://almnatiq.net/?p=830392
المناطق / عنيزة

نظمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلة بقسم خدمات الطلاب، لقاءً بعنوان “المقاصف المدرسية بين الواقع والمأمول”، قدمته الأستاذة باسمه الغرير مساعدة رئيس قسم خدمات الطلاب، حيث ناقش اللقاء الموجه لنحو ٨٠ أسرة منتجة ومتعهدات ومسؤولات مقاصف المدارس بالمحافظة، كل ما من شأنه تطوير المقاصف المدرسية، وذلك في إطار سعي الإدارة لضمان تطبيق معايير الجودة في المقاصف المدرسية بطريقة سهلة وسلسة تتناسب مع الأسر المنتجة وإمكانياتها ومؤهلاتها لتحقيق رضا المستفيد الأول (الطالبة).

واستحدثت إدارة تعليم عنيزة مؤشرًا جديدا لقياس جودة المقصف المدرسي من قبل رئيس خدمات الطلاب خالد محمد الهطلاني ومشرف المقاصف المدرسية خالد عبدالله الرشود، حيث يهتم هذا المؤشر بتطبيق لائحة الاشتراطات الصحية والغذائية واكتمال جميع عناصرها في المقصف المدرسي، إضافة إلى إمكانية تعرف كل مدرسة على موقعها مقارنةً بالآخرين، الأمر الذي يحدث نوعاً من المنافسة الشريفة لمصلحة الطالبات عن طريق إعلانه في موقع الإدارة.

الجديرٌ بالذكر أن الأسر المنتجة تم تفعيلها بنسبة 73٪ من مدارس البنات تماشياً مع الرؤية بتمكين المرأة من العمل وجعلها منتجة.

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