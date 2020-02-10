احدث الأخبار

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يعلن إطلاق سمبوزيوم الحوار للنحت
منطقة الرياض
 حملة مشتركة تسفر عن إزالة أكثر من ٥٤٣ مخيم وصنادق وأحواش بغرب الدمام
المنطقة الشرقية
 أكبر فعالية تطوعية تشهدها المنطقة الشرقية.. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم المهرجان التطوعي الـ “12″
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يزور معرض أمانة الشرقية و يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير تقنية الإشارات المرورية
المنطقة الشرقية
 تعليم عنيزة يعقد لقاءً لتطوير المقاصف المدرسية وضمان تطبيق معايير الجودة بها
منطقة القصيم
 “إثراء أرامكو” تبدأ تدريب 6 آلاف طالب وطالبة في “تعليم القصيم”
منطقة القصيم
 تعليم مكة يُدشن معرض التوعية بأضرار المخدرات والتدخين والألعاب الإلكترونية بمدارس شرق مكة
منطقة مكة المكرمة
 “ناس” رئيساً لاتحاد الغرف الخليجية
محليات
 “الصحة” تنصح الجميع التزام في الإرشادات التوعوية للوقاية من الفيروسات
أبرز المواد
 تراجع طفيف لأسعار النفط
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج
أبرز المواد
 66 مليار ريال إجمالي دفعات برنامج “حساب المواطن”
أبرز المواد
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يعلن إطلاق سمبوزيوم الحوار للنحت

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يعلن إطلاق سمبوزيوم الحوار للنحت

منطقة الرياض
حملة مشتركة تسفر عن إزالة أكثر من ٥٤٣ مخيم وصنادق وأحواش بغرب الدمام

حملة مشتركة تسفر عن إزالة أكثر من ٥٤٣ مخيم وصنادق وأحواش بغرب الدمام

المنطقة الشرقية
أكبر فعالية تطوعية تشهدها المنطقة الشرقية.. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم المهرجان التطوعي الـ “12″

أكبر فعالية تطوعية تشهدها المنطقة الشرقية.. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم المهرجان التطوعي الـ “12″

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يزور معرض أمانة الشرقية و يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير تقنية الإشارات المرورية

أمير الشرقية يزور معرض أمانة الشرقية و يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير تقنية الإشارات المرورية

المنطقة الشرقية

حملة مشتركة تسفر عن إزالة أكثر من ٥٤٣ مخيم وصنادق وأحواش بغرب الدمام

حملة مشتركة تسفر عن إزالة أكثر من ٥٤٣ مخيم وصنادق وأحواش بغرب الدمام
http://almnatiq.net/?p=830398
الدمام - المناطق

قامت بلدية غرب الدمام مؤخرا بإزالة ٥٤٣ خيمة وصندقة وأحواش عشوائية، من أماكن متفرقة بغرب الدمام، ضمن جهود البلدية في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أن البلدية وبمشاركة الضبط الإداري بشرطه الدمام والإدارة العامة للمجاهدين، كثفت جولاتها لإزالة المخيمات العشوائية والصنادق والأحواش والتي بلغ عددها منذ بدء الحملة أكثر من ٥٤٣ موقع بغرب الدمام وما زالت مستمرة .

فيما تجاوز عدد المخيمات المرخصة بالمنتزه البري، ٣٥٠ موقع للتخييم، لافتا الى أنه الموقع لايزال يتوفر فيه مواقع شاغرة للراغبين بإقامة مخيماتهم والاستمتاع بالأجواء الشتوية في المنتزه البري .

وأهاب المهندس فيصل القحطاني بالراغبين في الحصول على موقع للتخييم بالطلب عبر بوابة أمانة المنطقة الشرقية الرقمية www.eamana.gov.sa.

روابط ذات صلة

أكبر فعالية تطوعية تشهدها المنطقة الشرقية.. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم المهرجان التطوعي الـ “12″

أكبر فعالية تطوعية تشهدها المنطقة الشرقية.. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم المهرجان التطوعي الـ “12″
أمير الشرقية يزور معرض أمانة الشرقية و يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير تقنية الإشارات المرورية

أمير الشرقية يزور معرض أمانة الشرقية و يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير تقنية الإشارات المرورية
سمو أمير الشرقية يزور معرض أمانة الشرقية و يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير تقنية الإشارات المرورية

سمو أمير الشرقية يزور معرض أمانة الشرقية و يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير تقنية الإشارات المرورية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*