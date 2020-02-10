احدث الأخبار

أمير جازان يرعى ملتقى جامعة جازان لخدمة المجتمع
منطقة جازان
 بريطانيا تسجل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يعلن إطلاق سمبوزيوم الحوار للنحت
منطقة الرياض
 حملة مشتركة تسفر عن إزالة أكثر من ٥٤٣ مخيم وصنادق وأحواش بغرب الدمام
المنطقة الشرقية
 أكبر فعالية تطوعية تشهدها المنطقة الشرقية.. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم المهرجان التطوعي الـ “12″
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يزور معرض أمانة الشرقية و يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير تقنية الإشارات المرورية
المنطقة الشرقية
 تعليم عنيزة يعقد لقاءً لتطوير المقاصف المدرسية وضمان تطبيق معايير الجودة بها
منطقة القصيم
 “إثراء أرامكو” تبدأ تدريب 6 آلاف طالب وطالبة في “تعليم القصيم”
منطقة القصيم
 تعليم مكة يُدشن معرض التوعية بأضرار المخدرات والتدخين والألعاب الإلكترونية بمدارس شرق مكة
منطقة مكة المكرمة
 “ناس” رئيساً لاتحاد الغرف الخليجية
محليات
 “الصحة” تنصح الجميع التزام في الإرشادات التوعوية للوقاية من الفيروسات
أبرز المواد
 تراجع طفيف لأسعار النفط
أبرز المواد
أمير جازان يرعى ملتقى جامعة جازان لخدمة المجتمع

أمير جازان يرعى ملتقى جامعة جازان لخدمة المجتمع

منطقة جازان
بريطانيا تسجل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يعلن إطلاق سمبوزيوم الحوار للنحت

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يعلن إطلاق سمبوزيوم الحوار للنحت

منطقة الرياض
حملة مشتركة تسفر عن إزالة أكثر من ٥٤٣ مخيم وصنادق وأحواش بغرب الدمام

حملة مشتركة تسفر عن إزالة أكثر من ٥٤٣ مخيم وصنادق وأحواش بغرب الدمام

المنطقة الشرقية

أمير جازان يرعى ملتقى جامعة جازان لخدمة المجتمع

أمير جازان يرعى ملتقى جامعة جازان لخدمة المجتمع
http://almnatiq.net/?p=830419
جازان - فضه عطيف:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم , افتتاح فعاليات ملتقى خدمة المجتمع الذي تنظمه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بمشاركة باحثين ومختصين , وذلك بمسرح كليتي الآداب والمجتمع بالمدينة الجامعية.
وقام سمو أمير منطقة جازان في مستهل الفعالية بقص الشريط إيذانًا بافتتاح المعرض المصاحب للملتقى وتجول سموه والحضور على أقسام المعرض الذي يمثل الجهات المشاركة في الملتقى ومنها جامعة جازان وأمانة منطقة جازان والشؤون الصحية ووزارة العمل والمديرية العامة للسجون بالمنطقة وقوات أمن المنشآت وعدد من الجهات الخاصة.
وبدء الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني كلمة أعرب فيها عن شكره وعظيم امتنانه لسمو أمير منطقة جازان على دعمه الكبير لمنسوبي وطلبة الجامعة، مضيفًا أن رعاية سموه لملتقى خدمة المجتمع يجسد دعم سموه لجهود الجامعة في تنمية الإنسان والمكان , مبينًا أن الملتقى الذي تنظمه الجامعة يهدف لبحث احتياجات المنطقة من المهن والوظائف المستقبلية التي استجدت مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شكلتها رؤية الوطن 2030 إلى جانب زيادة البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية وفق احتياجات المرحلة التنموية الحديثة.
وأفاد معاليه أن الملتقى الذي يستمر يومين يناقش 5 محاور رئيسة تهدف لدعم جودة حياة المواطن السعودي وتعزيزها، مشيرًا إلى أن رؤية الملتقى تتضمن كون جامعة جازان منبرًا علميًا وبحثيًا لمناقشة واقع الشراكات مع مؤسسات المجتمع المختلفة، لتنمية وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في مسيرة التطور والبناء الحديثة بالحصول على الفرص التدريبية وفق رؤية المملكة 2030.
كما تضمن الحفل عرضًا تعريفيًا بالملتقى والأهداف التي يسعى لتحقيقها , وكلمة المشاركين في الملتقى ألقاها نيابة عنهم الدكتور مستشار دراسة الظواهر الاجتماعية الدكتور سعيد بن فالح السريحة أعرب فيها عن سعادته والمشاركين كافة في الملتقى من داخل وخارج المنطقة , بالمشاركة في الملتقى الذي يهدف لخدمة المجتمع بمنطقة جازان وجميع المشاركين والمستفيدين منه , راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع, فيما شهد سمو الأمير محمد بن ناصر توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين الجامعة وفرع وزارة العمل والتنمية والاجتماعية والشؤون الصحية بالمنطقة تشمل التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية.

روابط ذات صلة

أمطار على منطقة جازان

أمطار على منطقة جازان
الشيخ المغامسي يلقى الضوء على بعض الوقفات من حياة المعلم الأول بديوانية تعليم صبيا

الشيخ المغامسي يلقى الضوء على بعض الوقفات من حياة المعلم الأول بديوانية تعليم صبيا
توقيع عقد زراعة 24000 شجرة بن ضمن مبادرة أرامكو بفيفاء

توقيع عقد زراعة 24000 شجرة بن ضمن مبادرة أرامكو بفيفاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*