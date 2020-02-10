أمير جازان يرعى ملتقى جامعة جازان لخدمة المجتمع

جازان - فضه عطيف:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم , افتتاح فعاليات ملتقى خدمة المجتمع الذي تنظمه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بمشاركة باحثين ومختصين , وذلك بمسرح كليتي الآداب والمجتمع بالمدينة الجامعية.

وقام سمو أمير منطقة جازان في مستهل الفعالية بقص الشريط إيذانًا بافتتاح المعرض المصاحب للملتقى وتجول سموه والحضور على أقسام المعرض الذي يمثل الجهات المشاركة في الملتقى ومنها جامعة جازان وأمانة منطقة جازان والشؤون الصحية ووزارة العمل والمديرية العامة للسجون بالمنطقة وقوات أمن المنشآت وعدد من الجهات الخاصة.

وبدء الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني كلمة أعرب فيها عن شكره وعظيم امتنانه لسمو أمير منطقة جازان على دعمه الكبير لمنسوبي وطلبة الجامعة، مضيفًا أن رعاية سموه لملتقى خدمة المجتمع يجسد دعم سموه لجهود الجامعة في تنمية الإنسان والمكان , مبينًا أن الملتقى الذي تنظمه الجامعة يهدف لبحث احتياجات المنطقة من المهن والوظائف المستقبلية التي استجدت مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شكلتها رؤية الوطن 2030 إلى جانب زيادة البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية وفق احتياجات المرحلة التنموية الحديثة.

وأفاد معاليه أن الملتقى الذي يستمر يومين يناقش 5 محاور رئيسة تهدف لدعم جودة حياة المواطن السعودي وتعزيزها، مشيرًا إلى أن رؤية الملتقى تتضمن كون جامعة جازان منبرًا علميًا وبحثيًا لمناقشة واقع الشراكات مع مؤسسات المجتمع المختلفة، لتنمية وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في مسيرة التطور والبناء الحديثة بالحصول على الفرص التدريبية وفق رؤية المملكة 2030.

كما تضمن الحفل عرضًا تعريفيًا بالملتقى والأهداف التي يسعى لتحقيقها , وكلمة المشاركين في الملتقى ألقاها نيابة عنهم الدكتور مستشار دراسة الظواهر الاجتماعية الدكتور سعيد بن فالح السريحة أعرب فيها عن سعادته والمشاركين كافة في الملتقى من داخل وخارج المنطقة , بالمشاركة في الملتقى الذي يهدف لخدمة المجتمع بمنطقة جازان وجميع المشاركين والمستفيدين منه , راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع, فيما شهد سمو الأمير محمد بن ناصر توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين الجامعة وفرع وزارة العمل والتنمية والاجتماعية والشؤون الصحية بالمنطقة تشمل التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية.