الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس أبي جبريل.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.