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الصحة تنصح الجميع التزام في الإرشادات التوعوية للوقاية من الفيروسات

الصحة تنصح الجميع التزام في الإرشادات التوعوية للوقاية من الفيروسات
http://almnatiq.net/?p=830448
المناطق - واس

أبرزت وزارة الصحة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام ، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله .
وشددت على وجوب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة ، مشيرة إلى أن هذه الإرشادات والتعليمات كفيلة – بإذن الله – في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر .
ودعت الوزارة إلى زيارة موقعها الإلكتروني التالي : https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Pages/nCoV.aspx ، للإطلاع على المواد التوعوية التي تم نشرها عبر موقع .
من جهة أخرى واصلت الصحة تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا الجديد في منافذ الدخول للمملكة ، وكذلك تعزيز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات التنفسية المعدية ، مشيرةً إلى تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية المشدّدة للتصدي لهذا الفيروس، وذلك في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية بإيجاد مراكز مراقبة صحية مزودة بأجهزة قياس الحرارة وكاميرات حرارية وتجهيزات طبية لتنفيذ الإجراءات الوقائية، وتوزيع نموذج إقرار صحي يقوم المسافر بتعبئته قبل الوصول إلى المطار وتقديمه إلى السلطات الصحية في المطار .
وأهابت بجميع المسافرين الإفصاح عن تواجدهم في الصين خلال الأسبوعين الماضيين ، مبينة أنه يتم قياس درجة الحرارة للمسافرين القادمين من الصين عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة إلى جانب الفحص البصري وعزل الحالات المشتبهة بها ، مشيرة إلى أن عدد غرف العزل التنفسي في المملكة تبلغ 1464 غرفة .
وأكدت أنه تم تجهيز الفحوصات المخبرية اللازمة ، وآلية جمع ونقل العينات إلى المختبر الصحي الوطني .

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