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أمانة تبوك ونزاهة ينظمان ورشة عمل بعنوان “السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات”

أمانة تبوك ونزاهة ينظمان ورشة عمل بعنوان “السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات”

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أمانة تبوك ونزاهة ينظمان ورشة عمل بعنوان “السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات”

أمانة تبوك ونزاهة ينظمان ورشة عمل بعنوان “السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات”
http://almnatiq.net/?p=830454
المناطق - تبوك
تنظم أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” ورشة عمل بعنوان “السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات” يوم الخميس القادم وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمركز احتفالات الأمانة بتبوك.
وتستهدف الورشة عدداً من المسؤولين بعدة جهات حكومية بتبوك إلى توعيتهم حول الممارسات التي قد تنطوي على شبة فساد والتوسع في تفويض الصلاحيات ومناقشة سياسة تفويض الصلاحيات ومناقشة حالات سوء الاستعمال الإداري حيث سيتم عقد جلستين أثناء أعمال الورشة الأولى بعنوان ” الإطار النظامي لواجبات الموظف العام ” والجلسة الثانية بعنوان ” آثار وصور إساءة استخدام السلطة “.

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