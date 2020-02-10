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محافظ الوجه المكلف يكرم البلوي الحاصل على المركز الأول في منطقة تبوك بمسابقة خادم الحرمين الشريفين للقرآن الكريم

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محافظ الوجه المكلف يكرم البلوي الحاصل على المركز الأول في منطقة تبوك بمسابقة خادم الحرمين الشريفين للقرآن الكريم

محافظ الوجه المكلف يكرم البلوي الحاصل على المركز الأول في منطقة تبوك بمسابقة خادم الحرمين الشريفين للقرآن الكريم
http://almnatiq.net/?p=830457
المناطق - تبوك
كرّم محافظ الوجه المكلف يوسف بن صابر الثبيتي بمكتبه في مقر المحافظة اليوم الطالب عبدالرحمن بن عبدالله بن طليحه البلوي من مجمع أبي بن كعب بحلقة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بقرية الكر التابع لجمعية تحفيظ القران الكريم بمحافظة الوجه بمناسبة حصوله على المركز الأول على منطقة تبوك في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للقران الكريم بالفرع الخامس وتأهله للتصفيات النهائية بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة علي بن محمد البلوي ورئيس جمعية تحفيظ القران الكريم حمود رفاده.
وأكد المحافظ أن ما حققه المحتفى به إنجاز كبير تفخر به المحافظة شاكراً لكل من أسهم في هذا الإنجاز متمنياً للجميع التوفيق والسداد في ميادين الخير والعطاء.

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