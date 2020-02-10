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تعليم تبوك : تسجيل أكثر من 40 ألف طالب وطالبة في منافسات تحدي القراءة العربي

تعليم تبوك : تسجيل أكثر من 40 ألف طالب وطالبة في منافسات تحدي القراءة العربي

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تعليم تبوك : تسجيل أكثر من 40 ألف طالب وطالبة في منافسات تحدي القراءة العربي

تعليم تبوك : تسجيل أكثر من 40 ألف طالب وطالبة في منافسات تحدي القراءة العربي
http://almnatiq.net/?p=830460
المناطق - تبوك
شهدت الدورة الخامسة من مشروع تحدي القراءة العربي إقبالاً كبيراً من طلاب وطالبات مدارس تعليم تبوك الذين بادروا بالتسجيل للمشاركة في منافسات المشروع حيث تواصل مدارس تعليم تبوك للبنين والبنات تسجيل الطلاب والطالبات من خلال الموقع الإلكتروني لمشروع تحدي القراءة العربي.
وأوضحت رئيسة اللجنة العليا للمشروع بتعليم تبوك المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء بنت سليمان الشامان أن عدد طلاب وطالبات تعليم تبوك المسجلين في المشروع بلغ حتى الآن 40133 طالباً وطالبة مضيفة أن لجنة المشروع بتعليم تبوك حددت ست مراحل في خطتها الزمنية لترشيح الطلاب والطالبات لتمثيل المنطقة على مستوى وزارة التعليم.
وبينت الشامان أن المرحلة الأولى ستبدأ على مستوى المدارس لمن أكمل قراءة 50 كتابًا خلال الفترة من 25 – 26/ 6 / 1441هـ ثم التصفية على مستوى مكاتب التعليم للطلاب والطالبات من مدارس المحافظة ثم رفع أسماء المتأهلين والمتأهلات على مستوى المدارس ومكاتب التعليم والتصفية على مستوى الإدارة التعليمية لجميع الطلاب والطالبات التعليم على مستوى منطقة تبوك.
وستكون المرحلة النهائية بتاريخ 9/ 7/ 1441 والحفل الختامي على مستوى الإدارة التعليمية للطلاب والطالبات المتأهلين والمتأهلات بتاريخ 10 / 7/ 1441.

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