مدير جامعة الجوف المكلّف: لقاء قيادات التعليم الجامعي جاء متوافقاًمع طموحات القيادة الحكيمة

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رفع مدير جامعة الجوف المكلّف أ. د / بدر الزراع عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين أيدهم الله، على دعمهم المستمر التعليم الجامعي في المملكة، كما رفع شكره لمعالي وزير التعليم د. حمد آل الشيخ على رعايته وتشريفه لقاء قيادات التعليم الجامعي الرابع الذي استضافته جامعة الأميرة نورة بالرياض.

وقال الدكتور الزراع:”إن لقاء وزير التعليم بقيادات التعليم الجامعي، جاء متوافقاً مع طموحات حكومة خادم الحرمين الشريفين في تحقيق رؤية المملكة بتحول الجامعات إلى مرحلة تحقيق التميّز في ميدان التنافسية العالمية والوصول إلى الجودة والريادة من خلال تطوير الأداء في المجالات العلمية والبحثية.

واشاد مدير الجامعة المكلّف، بمخرجات اللقاء والتي تضمنت استعراض خارطة الطريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد، ومناقشة الهياكل التنظيمية وكفاءة الكلفة التشغيلية للجامعات، وتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية لمواءمة سوق العمل، ومناقشة كفاءة الأنظمة التقنية والأمن السيبراني للجامعات، مؤكداً أنها ستنعكس على أداء الجامعات وستحدث أثراً كبيراً ينسجم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ويلبي تطلعات القيادة الحكيمة بوصف التعليم ركيزة مهمة من الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم في ظل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح الدكتور الزراع بأن تنظيم وزارة التعليم لهذا اللقاء برعاية وحضور معالي الوزير وقيادات الوزارة والجامعات يؤكد حرصها على رفع مستوى أداء الجامعات وتطويره وتجويد مخرجاته بما يواكب القفزات التطويرية التي تشهدها المملكة، إضافةً إلى حرصها على انتقال الجامعات للمنافسة العالمية انطلاقاً من نظام الجامعات الجديد والذي يهدف إلى تجويد مخرجاتها بما يحقق مستقبلًا أفضل للطلاب.

وأكد الدكتور الزراع اهتمام جامعة الجوف بجميع محاور اللقاء التي نوقشت من ناحية خدمة المجتمع أو الهيكلة الإدارية الضامنة لتحسين الأداء، مبيناً أن الجامعة تسير بخطى ثابتة في تحقيق الريادة على جميع المستويات .