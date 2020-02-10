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أمير مكة يوجه بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكرار تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة

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أمير مكة يوجه بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكرار تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة

أمير مكة يوجه بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكرار تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة
http://almnatiq.net/?p=830467
المناطق - جدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمعالجة تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة، في أسرع وقت ممكن، مع استمرار وجود فرق الصيانة والمتابعة في الموقع على مدار الساعة، لحين انتهاء المشكلة.
كما وجه سموه بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكرار هذا التسرب الذي ينتج عنه تكدس المركبات وتعطل الحركة المرورية، على أن تتم محاسبة المقصرين، والرفع لسموه عاجلاً بالنتائج.

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