مدير الجامعة يزور معرض فخور بجامعتي المصاحب لحفل التخرج الدفعة 49

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زار صباح اليوم الاثنين، معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي معرض “فخور بجامعتي” المصاحب لحفل التخرج الدفعة 49 والذي يرعاه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، والذي يقام يوم الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 12 فبراير 2020م.

وتجول معالي المدير في معرض “فخور بجامعتي” والذي يشهد توزيع زي التخرج والهدايا الخاصة بالخريجين وتشارك فيه جهات من القطاع الخاص التي تقدم مزايا وتخفيضات للخريجين بالإضافة إلى تقديم خدمات التصوير وطباعة الصور والتي تشرف عليها كانون السعودية، وقدمت الشركات الرعاية للمعرض جوائز قيمة للخريجين الأوائل من دفعة 49، سلمها معالي مدير الجامعة، وشهد المعرض تنظيم ثلاث ورش وهي: ورشة “كيف تختار الشركات العالمية موظفيها من السعودية”، وورشة “تأسيس نظم المعلومات في مكان العمل”، وورشة “أبدأ مشروعك في مجال الطباعة الرقمية”، كما تم توزيع جوائز وسحوبات يومية للخريجين.

وقدم المعرض للخريجين وظائف متنوعة في القطاع الخاص بالإضافة إلى توظيف جزئي، كما قدم دورات في كيفية إنشاء متجر الكتروني، وفي ختام الجولة التقطت الصور التذكارية مع الخريجين وكرم معاليه الجهات الراعية، ورافق المعالي في الجولة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، وعميد القبول والتسجيل الدكتور عابد بن عبدالله مشايخي، ووكيل العمادة للخريجين الدكتور عماد جاها ومدراء ومنسوبي عمادة شؤون الطلاب.

وتقدم معالي مدير الجامعة لأبنائه الخريجين بخالص التهنئة والتبريكات وحصولهم على الدرجات العلمية ، وأثنى معاليه على الجهود التي تبذلها عمادة شؤون الطلاب وتوفير خدمات متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى التنظيم المميز خلال مراحل توزيع زي التخرج والهدايا وبطاقة خريج والتي تحمل مزايا وخدمات متعددة داخل وخارج الجامعة والتي من شأنها أن تعزيز انتماء الخريجين بجامعتهم ومد جسور التواصل معهم.

وأثنى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني على القائمين على المعرض والذي شمل على خدمات ومميزات متنوعة للخريجين، وعكس صورة مشرقة عن الجامعة والتي تستعد للحفل السنوي للخريجين، وقدم تهانيه وتبريكاته للخريجين متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني إن المعرض هو امتداد للخدمات التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب للطالب الجامعي وفي هذا العام تم استقطاب القطاع الخاص لتعريف الخريجين بالمزايا خدمات وتخفيضات الممنوحة لهم من خلال بطاقة خريج، ووضعت العمادة آلية لتوزيع زي التخرج والهدايا حيث تم استقبال الخريجين من يوم الخميس الماضي، وسيستمر التسليم إلى يوم الحفل.