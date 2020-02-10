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أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يكرّم ممرضة سعودية أنقذت مصابين في حادث مروري

أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يكرّم ممرضة سعودية أنقذت مصابين في حادث مروري

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أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يكرّم ممرضة سعودية أنقذت مصابين في حادث مروري
http://almnatiq.net/?p=830478
عرعر - خالد الضبيبي
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم الممرضة آمال شمات العنزي إحدى منسوبات الشؤون الصحية بالمنطقة التي بادرت بتقديم الإسعافات الأولية لمصابين بحادث مروري وقامت بإجراء الفحوصات الأولية لهم حتى وصول رجال الهلال الأحمر السعودي.
وأثنى سموه على مبادرة الممرضة الإنسانية، وتفانيها في أداء رسالتها، ومساهمتها بكل اقتدار وهمة في مباشرة الحادث المروري بكفاءة عالية، مؤكدًا سموه أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على بنات وأبناء هذا الوطن الكريم، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.
من جانبها عبرت الممرضة عن شكرها لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية ، مؤكدة أن ماقامت به ما هو إلا جزء يسير من الواجب الذي تشعر به دوما تجاه وطنها ومجتمعها ، سائلة الله للجميع السلامة.

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