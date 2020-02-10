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نائب أمير منطقة جازان يكرم المزارعين الفائزين بجائزة سموه لأفضل مزرعة “بن” نموذجية بمليون ريال

نائب أمير منطقة جازان يكرم المزارعين الفائزين بجائزة سموه لأفضل مزرعة “بن” نموذجية بمليون ريال

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نائب أمير منطقة جازان يكرم المزارعين الفائزين بجائزة سموه لأفضل مزرعة “بن” نموذجية بمليون ريال

نائب أمير منطقة جازان يكرم المزارعين الفائزين بجائزة سموه لأفضل مزرعة “بن” نموذجية بمليون ريال
http://almnatiq.net/?p=830481
جازان - فضة عطيف

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم , الفائزين الثلاثة الأوائل بجائزة سموه لأفضل مزرعة “بن” نموذجية للعام الحالي 1441هـ ، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية مليون ريال موزعة على ثلاثة فائزين.
وحقق جائزة المركز الأول لأفضل مزرعة نموذجية المزارع جبران بن محمد يحى الخالدي المالكي والبالغ قيمتها 500 الف ريال , فيما حقق المزراع جابر بن احمد السلمي المالكي جائزة المركز الثاني بقيمة 300 الف ريال , وفاز بالمركز الثالث المزارع فرحان بن حيان يحى المالكي بقيمة 200 الف ريال
ونوه سمو نائب أمير منطقة جازان بدور المزارعين والجهات المشاركة والمنظمة في إنجاح مهرجان البن السابع الذي استضافته محافظة الداير ولقي صدى واسعاً على المستوى المحلي والإقليمي .
ووجه سموه الجميع بالعمل الجاد والمخلص ومضاعفة الجهود خلال السنوات القادمة سعيا لتحقيق المزيد من النتائج بما يسهم في التعريف بمنتج البن وأهمية الزراعية والاقتصادية والاستثمارية كأكد أهم المنتجات التي تمتاز بها منطقة جازان.
من جانبه قدم  محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة شكره و تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه على دعمهما الدائم والسخي لمزارعي البن بمختلف محافظات القطاع الجبلي بالمنطقة، مثمنا إقرار سمو النائب للجائزة التي كان لها أثر بالغ في تشجيع زراعة البن وتحفيز المزارعين للاهتمام بالبن وزراعته بمدرجات جبال جازان الزراعية.
وأكد بن لبدة أنه تم مراعاة العديد من المعايير وأساليب التقييم في وضع الجائزة، تنفيذا لتوجيهات سمو نائب أمير المنطقة , بما يحقق النفع منها في تشجيع الحركة الزراعية والارتقاء بالأعمال الزراعية في المحافظة وتأهيل المزارعين بشكل احترافي وتشجيع روح التنافس الإيجابي بين المزارعين.
وأشار إلى من أهم شروط المنافسة على الجائزة أن يكون لدى المتقدم للجائزة أكثر من 100 شجرة بن مثمرة ، 50 % منها يتجاوز عمرها خمس سنوات ، وأن تكون المزرعة ضمن النطاق الإداري لمنطقة جازان وفي مواطن الاستزراع وفق المعايير العلمية ، وأن لا يكون في ملكية المزارع المتقدم أي أشجار غير مرغوب في زراعتها.

 

 

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