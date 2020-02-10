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كشافة تعليم وادي الدواسر تبدأ تنفيذ المرحلة 12 من مشروع نظافة البيئة وحمايتها

كشافة تعليم وادي الدواسر تبدأ تنفيذ المرحلة 12 من مشروع نظافة البيئة وحمايتها
http://almnatiq.net/?p=830484
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

بدأت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، اليوم في تنفيذ المرحلة الثانية عشرة  من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية وتنفذه قطاعاتها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة تحت شعار « بيئتي مسؤوليتي ».

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري، أن كشافة الإدارة وضعت خطة لهذا المشروع تتضمن عديداً من الفعاليات التي يتوقع أن تسهم في تحقيق رؤية ورسالة وقيم وهدف المشروع، مبيناً أن من أبرز هذه الفعاليات التشجير في مشروع صد الرمال شمال المحافظة، وصيانة آليات ومحابس الري في الأشجار القائمة وتنظيف أحواضها، والقيام بعملية تنظيف في ساحات المدارس التي بها وحدات كشفية والمنطقة المحيطة بالمدرسة وجمع المخلفات الورقية والبلاستيكية والمعدنية، إلى جانب زيارات للجهات ذات العلاقة، وإحدى المحميات، ومحاضرات ومعارض توعوية.

من جانبه، ذكر رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم، أنه سيقام بهذه المناسبة عددٌ من دورات الهواية، حيث ستمنح الشارات لمن يجتاز متطلبات شارات صديق البيئة، ومكافح الآفات، وصديق الطيور، والمحافظ على الطاقة، إضافة إلى صديق الماء، لجميع المراحل الكشفية.

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