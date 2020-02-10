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جامعة الملك خالد تعقد ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية للتعريف بآليات ترقيات “مسار”

جامعة الملك خالد تعقد ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية للتعريف بآليات ترقيات “مسار”
http://almnatiq.net/?p=830495
المناطق - أبها

عقدت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية صباح اليوم الاثنين، بالتعاون مع فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة عسير، ورشة عمل بعنوان “اللقاء التعريفي بآلية ترقية شاغلي وظائف السلم العام لعام 1441هـ”، وذلك بعد إطلاق وزارة الخدمة المدنية للمنصة الإلكترونية (مسار).

وتعنى منصة (مسار) بإجراء المفاضلة بين المؤهلات للترقية على المرتبة الـ 10 فما دون، حيث أوضح مدير عمليات الموارد البشرية بالعمادة الأستاذ محمد بن شايع النهاري مقدم الورشة حرص عمادة الموارد البشرية بالجامعة على إقامة هذه الورشة لتثقيف منسوبيها وتعريفهم بالمنصة وما تتيح لهم من خدمات.

فيما تناولت محاور الورشة شرح باب الترقية من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وشرح معايير الترقية المعتمدة لهذا العام 1441هـ بالجامعة، إضافة إلى شرح آلية العمل على المنصة الإلكترونية (مسار).

كما شهدت الورشة حضور عدد من منسوبي ومنسوبات عمادة الموارد البشرية بالجامعة، واختتمت أعمالها بالرد على أسئلة واستفسارات الحضور، وتكريم ضيوف الجامعة ممثلي فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة عسير.

 

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