“الأمراض الشائعة وطرق الوقاية منها” محاضرة بالكلية التقنية بنجران

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نفذت الكلية التقنية بنجران ممثلة بوحدة السلامة والصحة المهنية محاضرة توعوية بعنوان “الأمراض الشائعة وطرق الوقاية منها” قدمها الطبيب صابر المهذبي وذلك على مسرح قاعة الأمير بمقر الكلية.

بدأت المحاضرة بالتعريف بفيروس كورونا الجديد (ncov-2019) وبداية ظهوره وانتشاره، وتحديد فصيلته وطرق انتقاله ومدة حضانته، والتعريف بأخطار الوباء، وسبل انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد عبر الجهاز التنفسي عن طريق السعال أو العطاس، واستعرض المحاضرون جملة من التوصيات للوقاية من الأمراض الوبائية في حال ظهور العدوى.

عقب ذلك تحدث الطبيب عن أهم المعلومات الضرورية التي يجب على الجميع معرفتها حول أمراض السرطان ومسبباته وأنواعه وكيفية انتشاره ومراحل نموه وطرق العلاج المتبعة وأهمية الكشف المبكر قبل الإصابة بالمرض.

من جانبه أكد مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبد الله آل عتيق أن انعقاد المحاضرة يأتي انطلاقاً من دور الكلية تجاه منسوبيها وبأهمية تفعيل الدور التثقيفي والتوعوي عن القضايا المستجدة وإعداد الخطط الوقائية في مختلف المجالات.