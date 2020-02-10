39 مليون ريال لمشاريع البنية التحتية في عسير

المناطق - أبها

شدد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، على مقاولي مشاريع المنطقة الالتزام الصارم بمواعيد الإنجاز والدقة في إنفاذ شروط ومعايير التنفيذ طبقا للعقود الموقعة بين الجانبين.

جاء ذلك بعد توقيعه لعدة مشاريع تنموية بتكلفة بلغت 39,702,351.10 ريال، اشتملت على مشاريع سفلتة، رصف وانارة، وتطوير الشوارع والميادين والمخططات لبلدية المجاردة بقيمة 528,780 ريال، ونظام المراقبة الذكية للمناطق الحيوية في أبها بقيمة 1,941,450 ريال، وإنشاء مباني بلدية ومرافق عامة لبلدية تثليث بقيمة 3,374,680 ريال .

واشتملت العقود الموقعة صيانة نظام شبكات الري في أبها م4 بمبلغ 2,497,320 ريال، ومشروع تأمين توريد دركتر مجنزر للأمانة في أبها بقيمة 1,681,050 ريال.

إلى جانب تحسين وتجميل المداخل والميادين م2 لبلدية خميس مشيط بقيمة 5,063,026,50 ريال؛ والمتابعة والاشراف على العقود بقيمة 19,908,000 ريال؛ وسفلتة المخططات والقرى م3 لبلدية الحازمي بقيمة 387,240 ريال والصيانة والنظافة المباشرة لبلدية المجاردة بقيمة 4,320,804,60 ريال.

وأكد أمين منطقة عسير أن توقيع العقود يهدف إلى استكمال المشاريع وإنجازها حسب البرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون تأخير، والزام المقاولين بشروط ومعايير التنفيذ . موضحاً أن توقيع العقود يأتي حرصا من الأمانة على استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت، كي تعود بالفائدة للمواطنين. لافتاً إلى أهمية مطابقة المشروعات للجودة واكمالها في مواعيدها المحددة وتوفير شروط السلامة المرورية في مواقع المشروع وعدم تعطيل حركة السير في كل الطرق والمحاور والوقوف الميداني لمتابعة سير العمل.