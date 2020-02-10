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أمانة عسير تستعيد ٤٩٣م2 من الأراضي الحكومية

أمانة عسير تستعيد ٤٩٣م2 من الأراضي الحكومية

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أمانة عسير تستعيد ٤٩٣م2 من الأراضي الحكومية

أمانة عسير تستعيد ٤٩٣م2 من الأراضي الحكومية
http://almnatiq.net/?p=830522
المناطق - أبها

جددت أمانة منطقة عسير، التأكيد على ملاحقة كل اشكال التعديات على الأراضي الحكومية. ‏المكتبة البس زين العباية سادة لقيتوشدد أمين المنطقة على أن العقوبات النظامية ستطبق على المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وكانت الأمانة وبلدياتها قد استعادت خلال الأسبوع الماضي، أكثر  من 493 ألف م2 من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين  في 12 موقعا مختلفا بالمنطقة.
و أكد  الدكتور الحميدي أن الامانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات و ستتعامل بحزم مع المعتدين .
و كشف أن الإحداثات التي تمت ازالتها و استعادتها  قدرت بنحو 493,060 ألف م2 حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت و إحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق  رسمية أو تراخيص نظامية.
وشدد على الحميدي على أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المعتدين في حملاتها الرقابية على كافة المواقع بالمنطقة و اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المعتدين .
وحذر أمين منطقة عسير الدكتور الحميدي من التعدي على الأراضي الحكومية لما لها من آثار سلبية عوضا عن عرقلتها لحركة التنمية العمرانية.
موضحا أن ملاحقة المعتدين جاءت في سياق جهود الأمانة لحماية المصلحة العامة طبقاً لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير.

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