أمير مكة المكرمة يترأس اجتماعاً لمناقشة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام ومساجد العاصمة المقدسة

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رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمناقشة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام ومساجد العاصمة المقدسة.

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن سعيد، والوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، على موجز عن الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام والخدمات المقدمة لقاصدية، كذلك خطط الشؤون الإسلامية لتهيئة المساجد بالعاصمة المقدسة على وجه الخصوص، وفي محافظات المنطقة بشكل عام، إضافة للأعمال التي نفذتها لتطوير المواقيت.