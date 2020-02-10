(بالصور) ملتقى شغف النسائي يسجل نجاح باهر ضمن شتانا غير بالمجاردة

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أقامت اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية

ملتقى شغف النسائي الأول بالمجاردة بقاعه ليلتي ضمن فعاليات مهرجان المجاردة شتانا غير في يومي الخميس والجمعة الموافق ١٢ – ١٣ / ٦/ ١٤٤١ هـ

حيث قدم الملتقى لوحة اجتماعية ثقافية ترفيهيه جميلة استمرت على مدى يومين تضمت عدد من الفعاليات الثقافية والوطنية والترفيهية والتراثية والرياضية والدورات التدريبية وبحضور تجاوز الف زائرة.

وأقيم حفل بهذه المناسبة تضمن كلمة للقائدة القائمة على تنظيم الملتقى أ.دخنة محمد

وبدأت الاناشيد الاستعراضيه و الترحيبيه بمشاركه من مدرسة الابتدائية الاولى بالمجاردة والاناشيد الاستعراضية الوطنية من روضة براعم الابداع

فالمسرحيات الهادفه التي تعالج مشكلات اجتماعية كالتنمر قدمتها طالبات الثانوية الثانية مقررات بالمجاردة.

وقد تم استضافة عدد من الكاتبات والشاعرات السعوديات والمدربات وستاند أب كوميدي تحدثت فيه عن بعض السلبيات في الافراح والمهور وتكاليف الزواجات الباهضة بطريقة ايجابية؛ واشتمل الملتقى على عدد من الفقرات الوطنيه التي تُعرف برؤية المملكة ٢٠٣٠ والجانب التراثي للمحافظة؛ إضافة لعرض تجارب مشرفه لبعض سيدات الاعمال السعوديات؛ كما قدمت فقره المدرب الرياضي الذي يهدف لنشر أهميه الرياضة للمرأة؛ وتخلل الملتقى السحوبات والمسابقات الترفيهية والحركيه التي تفاعل معها الحضور وقدمت لهن الجوائز

واستقطب الملتقى عدد من الاسر المنتجه في معرض (بازار ) ملتقى شغف ضم أكثر من ٢٨ أسره منتجه.. قدمن خلاله العديد من المنتجات المتنوعة من مأكولات شعبيه وحديثه والمنتوجات اليدويه والأشغال الحرفيه من صناعه العطور والبخور والرسم والطباعة على الخشب والزجاج والورق.

وقد تميز ملتقى شغف بركن خاص للأطفال تحت اشراف روضة براعم الابداع يحوي برامج خاصة بهم كالمسابقات و الرسم والالعاب الحركيه والتعلم باللعب؛ فيما أشرف على التنظيم فريق الكشافة بالثانوية الثانية مقررات بالمجاردة والمتوسطة الأولى.