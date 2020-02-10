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أمير منطقة جازان يعزي والد وذوي الشهيد العريف ” دهل “

أمير منطقة جازان يعزي والد وذوي الشهيد العريف ” دهل “
http://almnatiq.net/?p=830564
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم خالص التعازي والمواساة لوالد وذوي الشهيد العريف موسى بن محمد مهدي دهل، من منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.
وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبه، عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذين استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

 

 

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