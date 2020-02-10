نائب أمير الشرقية : يتوجب على لجان التنمية دراسة وفهم احتياجات الأحياء

الدمام - عبدالله السعيدي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل يرافقه رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء وسط الدمام محمد البقمي وأعضاء المجلس .

ونوه سموه بما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- لقطاع التنمية الاجتماعية من دعم ورعاية، مبيناً أن دور لجان التنمية الاجتماعية يجب أن يبدأ بدراسة وفهم احتياجات كل حي، وتقديم برامج ومبادرات تراعي هذا الاحتياج، وتسهم في تفعيل القدرات والطاقات لتحقيق رؤية المملكة 2030، والعمل التكاملي مع مختلف الجهات، متمنياً سموه لمنسوبي اللجنة التوفيق.

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء وسط الدمام محمد البقمي، باسمه وباسم أعضاء المجلس عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على تفضل سموه بلقاء أعضاء المجلس، وما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، ستسهم في تطوير وتحسين عمل اللجنة، باعتبارها رافداً من روافد العمل الاجتماعي في المنطقة.