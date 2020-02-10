أمير الجوف يتقفد أعمال مشروع تطوير سوق وسط مدينة القريات

القريات - عبدالعزيز الحموان

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم , مشروع تطوير منطقة السوق بوسط مدينة القريات، وكان في استقبال سموه ، أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان ورئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري.

واستمع سموه لشرح عن مراحل تطوير السوق التي تأتي في إطار خطة المشاريع التنموية والخدمية التي أطلقها سمو أمير منطقة الجوف في إطار برنامج أنسنة وتطوير مدينة القريات وبمتابعة من أمين منطقة الجوف ، إذ شرعت بلدية القريات بتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة منطقة السوق بوسط المدينة ، والتي تعد من أكثر المواقع ازدحاماً كونها تضم الأسواق المركزية والمحلات التجارية ، وتسبب إزدحاماً مرورياً شديداً خاصة في فترة الذروة .

وبين المهندس الشمري أنه تم عمل دراسة لتطوير الموقع وفك الاختناقات المرورية وتوسيع مسارات الطرق ، مما يسهم في انسيابية الحركة المرورية في 4 طرق رئيسية ، وسيكون له الأثر البالغ في تطوير مركز المدينة ، حيث تمت مراعاة البعد الإنساني والجمالي من خلال عملممرات مشاه، وجلسات انتظار، وزراعة أشجار ونخيل وإنارة جمالية لتصبح جادة تسوق داخل المدينة .

وأوضح أن المشروع يهدف إلى رفع القدرة الإستيعابية للمحاور الرئيسية والساحات ومواقف السيارات بما يلاءم الزيادة فيحجم الحركة المرورية، وتحسين الصورة البصرية والجمالية لمنطقة السوق، وتبلغ المساحة الإجمالية للموقع 75000 متر مسطح .

ونوه سموه أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها بلدية محافظة القريات للرفع من مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين ، مؤكداً على جودة التنفيذ بما يتوافق مع المعايير المعمول بها .

رافق سموه وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.