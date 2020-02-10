عرفتهم وأعجبني هدفهم وزيهم !!!

الشارقة - مبارك الدوسري

مع إشراقة صباح يوم جديد مررت بشارع الأمارات الرئيس في إمارة الشارقة ، لفت نظري مبنى تجمل بأعلام الزينة ، وبانت من فوق اسواره سواري أعلام تحمل عدداً كبير من أعلام دول العالم ، فقادني الفضول الى الدخول الى ذلك المبنى ، استأذنت من بالباب الذي كان يرتدي منديلاً قد طوق به عنقه ، رحب بي بابتسامة عريضة ، تعرف على شخصي ، استأذنني دقيقة شاهدته يجري أتصالاً ويؤمي براسه وهو مبتسماً ، عاد رحب بي مرة أخرى ، مكنني من الدخول .

دخلت من ممر طويل نظيف يزدان بالأشجار، قد نصبت على جانبيه سواري الأعلام ، وجدت شخصيات في سن الشباب والاربعينات والخمسينات من عمرها ، رجال ونساء ، معهم أطفال من الجنسين يرتدى أغلبهم زياً غريباً بالنسبة لي، يداعبونهم تارة ويصورون معهم تارة أخرى ، ويتحدثون معهم بشغف وكأنما هم يقنعونهم بشيء .

آه ما أجمل هؤلاء الأطفال زينة الحياة الدنيا ، استأذنت بعضهم بتصويرهم ، سمحوا لي ، فعلاً هم زينة الحياة ، وهم البهجة التي نستردها عندما نمر بخيبات الأمل بدأت تتدفق على حياتنا ، بل هم مصدر كل شيء جميل في الحياة ، وبدون وجودهم تصبح الأيام عابسة كليالي خريفية ، بدأ يتساقط فيها ورق الشجر .

قابلت معلمات يرافقنهم .. تجاذبت معهن الحديث حول حضورهم الى هذا المكان ، قالوا : نحن مُربيات قبل أن نكون معلمات نبحث عن كل وسيلة للتربية بالطريقة الصحيحة ، ونعلم من أًُتمن عليهم الطرق الصحيحة ، المبنية على الأسس السليمة ، فإنهم أن تربوا بصورة صحية وصحيحة فسيعيشون حياة كريمة .

تركتهم وقابلت آخرون هم الذين قلت انهم في سن الشباب والاربعينيات والخمسينيات يرتدون بدلاً ويطوقون أعناقهم بمنديل كما هو الموجود على عنق من استقبلني عند البوابة، أتضح لي فيما بعد أنهم يسمون قادة كشفيين ، وأن لهم حركة تسمى الكشافة ، يسعون الى تحقيق رؤية بوصول عددهم الى رقم كبير قد حددوه .. وأن ذلك المبنى يخص كشافة الشارقة تركتهم وقد أُعجبت بما يعملون وواعدتهم أن أُطلع أكثر على ماشاهدته ، وسيكون ابنائي وبناتي أول المنظمين لحركتهم الكشفية !! .