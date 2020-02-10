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بلدية صوير تعيد تأهيل شوارع خوعاء و عذفاء

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بلدية صوير تعيد تأهيل شوارع خوعاء و عذفاء

بلدية صوير تعيد تأهيل شوارع خوعاء و عذفاء
http://almnatiq.net/?p=830591
الجوف - محمد الحسن

بدأت بلدية صوير بمنطقة الجوف العمل على إعادة تأهيل الطرق الرئيسية ، وسفلتة الشوارع الداخلية  ضمن المخططات المعتمدة (المرحلة الأولى) بمركزي خوعاء و عذفاء و ذلك لتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين.
و تسعى بلدية صوير أيضًا إلى المحافظة على البنية التحتية بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها المنطقة .
و أعلنت البلدية في الوقت ذاته استمرار أعمال الصيانة خلال الفترة القادمة في عددٍ من المواقع والشوارع بخوعاء و عذفاء ؛ وذلك ضمن جهود البلدية في الارتقاء بمستوى الخدمات  التي تقدمها ، علمًا بأن هناك مرحلة ثانية لأعمال السفلتة في المركزين .

 

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