بلدية صوير تعيد تأهيل شوارع خوعاء و عذفاء

الجوف - محمد الحسن

بدأت بلدية صوير بمنطقة الجوف العمل على إعادة تأهيل الطرق الرئيسية ، وسفلتة الشوارع الداخلية ضمن المخططات المعتمدة (المرحلة الأولى) بمركزي خوعاء و عذفاء و ذلك لتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين.

و تسعى بلدية صوير أيضًا إلى المحافظة على البنية التحتية بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها المنطقة .

و أعلنت البلدية في الوقت ذاته استمرار أعمال الصيانة خلال الفترة القادمة في عددٍ من المواقع والشوارع بخوعاء و عذفاء ؛ وذلك ضمن جهود البلدية في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها ، علمًا بأن هناك مرحلة ثانية لأعمال السفلتة في المركزين .