القسم النسائي بمركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك يقيم محاضرة توعوية عن فيروس كورونا

المناطق - تبوك

أقام القسم النسائي بمركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم محاضرة توعوية وعلمية عن “فيروس كورونا” قدمت من خلالها الدكتورة نهى فتحي تعريفًا عن هذا النوع من الفيروسات مستعرضة أعراض وعلامات الإصابة بالفيروس وآلية التعامل مع الحالات المشتبه فيها أو المصابة وطرق الوقاية من الفيروس وكيفية تطبيق نظام فرز الحالات المرضية وتفعيل دور الأسرة في مجالات التوعية الصحية.

فيما أكد مدير فرع الوزارة بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي انطلاقاً من دور الوزارة للرفع من مستوى التوعية لنزيلات مركز التأهيل الشامل حول الوقاية من فيروس كورونا الجديد وذلك ضمن عدد من الفعاليات التي تتبناها الوزارة سعيا منها لتفعيل وتعزيز الدور التثقيفي والتوعوي عن القضايا المستجدة وإعداد الخطط الوقائية في مختلف المجالات.