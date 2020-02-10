أمير الجوف يتفقد المراكز التابعة لمحافظة القريات ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للموطنين

القريات - عبد العزيز الحموان

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف جميع المسؤولين ورؤساء مراكز الإمارة بتقديم أفضل الخدمات لساكني المراكز وقراها والوصول إليهم والوقوف على احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لعدد من المراكز التابعة لمحافظة القريات اليوم، ضمن زيارة سموه التفقدية للمحافظة ومراكزها.

والتقى الأمير فيصل بن نواف خلال الزيارة رؤساء المراكز والأهالي, مستمعاً لمطالبهم واحتياجاتهم، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية.

وشملت جولة سموه مركز الوادي ومركز الناصفة، ومركز قليب خضر، ومركز العيساوية.

رافق سموه خلال الزيارات وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.