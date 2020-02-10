احدث الأخبار

أمير الجوف يتفقد المراكز التابعة لمحافظة القريات ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للموطنين
أبرز المواد
 القسم النسائي بمركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك يقيم محاضرة توعوية عن فيروس كورونا
منطقة تبوك
 بلدية صوير تعيد تأهيل شوارع خوعاء و عذفاء
منطقة الجوف
 صحة الشرقية : إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم ولم نسجل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل رئيس مركز جديدة عرعر
منطقة الحدود الشمالية
 عرفتهم وأعجبني هدفهم وزيهم !!!
أبرز المواد
 أمير الجوف يتقفد أعمال مشروع تطوير سوق وسط مدينة القريات
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية : يتوجب على لجان التنمية دراسة وفهم احتياجات الأحياء
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي والد وذوي الشهيد العريف ” دهل “
أبرز المواد
 (بالصور) ملتقى شغف النسائي يسجل نجاح باهر ضمن شتانا غير بالمجاردة
منطقة عسير
 مدير الهلال الأحمر بالجوف يستقبل مدير السجون بالمنطقة
منطقة الجوف
 46 قائدا في برنامج القادة الجدد بتعليم عسير
منطقة عسير
أمير الجوف يتفقد المراكز التابعة لمحافظة القريات ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للموطنين

أمير الجوف يتفقد المراكز التابعة لمحافظة القريات ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للموطنين

أبرز المواد
القسم النسائي بمركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك يقيم محاضرة توعوية عن فيروس كورونا

القسم النسائي بمركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك يقيم محاضرة توعوية عن فيروس كورونا

منطقة تبوك
بلدية صوير تعيد تأهيل شوارع خوعاء و عذفاء

بلدية صوير تعيد تأهيل شوارع خوعاء و عذفاء

منطقة الجوف
صحة الشرقية : إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم ولم نسجل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد

صحة الشرقية : إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم ولم نسجل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد

أبرز المواد

أمير الجوف يتفقد المراكز التابعة لمحافظة القريات ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للموطنين

أمير الجوف يتفقد المراكز التابعة لمحافظة القريات ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للموطنين
http://almnatiq.net/?p=830600
القريات - عبد العزيز الحموان

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف جميع المسؤولين ورؤساء مراكز الإمارة بتقديم أفضل الخدمات لساكني المراكز وقراها والوصول إليهم والوقوف على احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم.
جاء ذلك خلال زيارة سموه لعدد من المراكز التابعة لمحافظة القريات اليوم، ضمن زيارة سموه التفقدية للمحافظة ومراكزها.
والتقى الأمير فيصل بن نواف خلال الزيارة رؤساء المراكز والأهالي, مستمعاً لمطالبهم واحتياجاتهم، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية.
وشملت جولة سموه مركز الوادي ومركز الناصفة، ومركز قليب خضر، ومركز العيساوية.
رافق سموه خلال الزيارات وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

 

روابط ذات صلة

بلدية صوير تعيد تأهيل شوارع خوعاء و عذفاء

بلدية صوير تعيد تأهيل شوارع خوعاء و عذفاء
صحة الشرقية : إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم ولم نسجل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد

صحة الشرقية : إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم ولم نسجل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد
عرفتهم وأعجبني هدفهم وزيهم !!!

عرفتهم وأعجبني هدفهم وزيهم !!!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*