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الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل وكيل الإمارة المساعد رئيس اللجنة المحلية للتعداد ( تعداد السعودية 2020 ) وأعضاء اللجنة

الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل وكيل الإمارة المساعد رئيس اللجنة المحلية للتعداد ( تعداد السعودية 2020 ) وأعضاء اللجنة
http://almnatiq.net/?p=830615
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم بمكتب سموه بالإمارة وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية رئيس اللجنة المحلية للتعداد ( تعداد السعودية 2020 ) وأعضاء اللجنة.
واستمع سموه لشرح عن آليات العمل المعتمدة لتعداد السعودية 2020 والجهود القائمة من الفرق الميدانية وكافة الجهات ذات العلاقة.

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