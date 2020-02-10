استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم بمكتب سموه بالإمارة وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية رئيس اللجنة المحلية للتعداد ( تعداد السعودية 2020 ) وأعضاء اللجنة.
واستمع سموه لشرح عن آليات العمل المعتمدة لتعداد السعودية 2020 والجهود القائمة من الفرق الميدانية وكافة الجهات ذات العلاقة.
الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل وكيل الإمارة المساعد رئيس اللجنة المحلية للتعداد ( تعداد السعودية 2020 ) وأعضاء اللجنة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم بمكتب سموه بالإمارة وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية رئيس اللجنة المحلية للتعداد ( تعداد السعودية 2020 ) وأعضاء اللجنة.
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