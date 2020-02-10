الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل وكيل الإمارة المساعد رئيس اللجنة المحلية للتعداد ( تعداد السعودية 2020 ) وأعضاء اللجنة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم بمكتب سموه بالإمارة وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية رئيس اللجنة المحلية للتعداد ( تعداد السعودية 2020 ) وأعضاء اللجنة.

واستمع سموه لشرح عن آليات العمل المعتمدة لتعداد السعودية 2020 والجهود القائمة من الفرق الميدانية وكافة الجهات ذات العلاقة.

