احدث الأخبار

الهلال يحصد أول فوز في رحلة الدفاع عن لقبه بثنائية في شاهر خودرو الإيراني
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل وكيل الإمارة المساعد رئيس اللجنة المحلية للتعداد ( تعداد السعودية 2020 ) وأعضاء اللجنة
منطقة حائل
 هبوط أرضي يبتلع سيارة مواطن بالأحساء
المنطقة الشرقية
 أمير الجوف يتفقد المراكز التابعة لمحافظة القريات ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للموطنين
أبرز المواد
 القسم النسائي بمركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك يقيم محاضرة توعوية عن فيروس كورونا
منطقة تبوك
 بلدية صوير تعيد تأهيل شوارع خوعاء و عذفاء
منطقة الجوف
 صحة الشرقية : إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم ولم نسجل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل رئيس مركز جديدة عرعر
منطقة الحدود الشمالية
 عرفتهم وأعجبني هدفهم وزيهم !!!
أبرز المواد
 أمير الجوف يتقفد أعمال مشروع تطوير سوق وسط مدينة القريات
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية : يتوجب على لجان التنمية دراسة وفهم احتياجات الأحياء
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي والد وذوي الشهيد العريف ” دهل “
أبرز المواد
الهلال يحصد أول فوز في رحلة الدفاع عن لقبه بثنائية في شاهر خودرو الإيراني

الهلال يحصد أول فوز في رحلة الدفاع عن لقبه بثنائية في شاهر خودرو الإيراني

أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل وكيل الإمارة المساعد رئيس اللجنة المحلية للتعداد ( تعداد السعودية 2020 ) وأعضاء اللجنة

الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل وكيل الإمارة المساعد رئيس اللجنة المحلية للتعداد ( تعداد السعودية 2020 ) وأعضاء اللجنة

منطقة حائل
هبوط أرضي يبتلع سيارة مواطن بالأحساء

هبوط أرضي يبتلع سيارة مواطن بالأحساء

المنطقة الشرقية
أمير الجوف يتفقد المراكز التابعة لمحافظة القريات ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للموطنين

أمير الجوف يتفقد المراكز التابعة لمحافظة القريات ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للموطنين

أبرز المواد

الهلال يحصد أول فوز في رحلة الدفاع عن لقبه بثنائية في شاهر خودرو الإيراني

الهلال يحصد أول فوز في رحلة الدفاع عن لقبه بثنائية في شاهر خودرو الإيراني
http://almnatiq.net/?p=830621

استهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه بفوزه السهل أمام ضيفه شاهر خودرو الإيراني 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد نادي الوصل بمدينة دبي الامارتية، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، يوم الاثنين.

ولم يجد الهلال أي صعوبة في تجاوز ضيفه شاهر خودرو بعدما فرض سيطرته المطلقة على الشوط الأول والذي تسابق فيه لاعبوه على إهدار الفرص المحققة.

ولاحت أولى الفرص الهلال لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي تلقى تمريرة من زميله سالم الدوسري إلا أته سدد الكرة خارج الشباك.

وواصل الهلال هجومه وأهدر لاعبه سالم الدوسري هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله الإيطالي سباستيان جوفينكو لينفرد بالمرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حتى تمكن لاعبه البيروفي آندري كاريليو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الضيوف.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وكاد لاعبه الإيطالي سباستيان جوفينكو أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب مرمى الحارس الإيراني سيد مهدي رحمتي.

وكاد الفرنسي بافتيمبي غوميز أن يسجل هدفاً سينمائياً للهلال بعدما حول عرضية زميله مدالله العلياني بكرةٍ مقصية إلا أنها أصابت العارضة.

وعند الدقيقة 69 نجح الفرنسي غوميز بتسجيل الهدف الثاني للهلال بعدما أكمل تمريرة زميله البيروفي آندري كاريليو بقدمه في شباك الحارس سيد مهدي رحمتي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 3 نقاط ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكي الذي فاز على شباب أهلي دبي 2-1، وبقي شاهر خودرو في المركز الأخير بدون نقاط.

روابط ذات صلة

أمير الجوف يتفقد المراكز التابعة لمحافظة القريات ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للموطنين

أمير الجوف يتفقد المراكز التابعة لمحافظة القريات ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للموطنين
صحة الشرقية : إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم ولم نسجل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد

صحة الشرقية : إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم ولم نسجل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد
عرفتهم وأعجبني هدفهم وزيهم !!!

عرفتهم وأعجبني هدفهم وزيهم !!!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*