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انطلاق فعاليات التمرين التعبوي الخليجي المشترك ” أمن الخليج العربي 2 ” بدولة الإمارات

انطلاق فعاليات التمرين التعبوي الخليجي المشترك ” أمن الخليج العربي 2 ” بدولة الإمارات

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انطلاق فعاليات التمرين التعبوي الخليجي المشترك ” أمن الخليج العربي 2 ” بدولة الإمارات

انطلاق فعاليات التمرين التعبوي الخليجي المشترك ” أمن الخليج العربي 2 ” بدولة الإمارات
http://almnatiq.net/?p=830639

انطلقت أمس الأحد ، فعاليات التمرين التعبوي الخليجي المشترك ” أمن الخليج العربي 2 ” الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتشارك فيه قوات الأمن بدول المجلس لتعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة ، ورفع كفاءتها في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد ، وصقل وتطوير مهارات القوات الأمنية المشاركة .
وقد أظهرت القوات المشاركة في أول تمرين ميداني من خلال التمارين الحية والفرضيات الأمنية التي تحاكي السيناريوهات الأمنية المختلفة ، عزيمتها العالية واستعداداتها للتعامل مع التهديدات الأمنية المختلفة .
وأوضح قائد القوة الأمنية السعودية العميد ركن عوض بن مشوح العنزي ، أن القوات الأمنية السعودية قد استعدت لهذا التمرين التعبوي الخليجي بمعسكر في مدينة الرياض تم خلاله تطبيق عدد من الفرضيات التي تؤكد الجاهزية الكاملة للمشاركة في التمرين ، الذي يهدف إلى تدريب العناصر الأمنية على كيفية التعامل مع الأحداث الطارئة، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات دول المجلس، لمواجهة أي أزمة أو موقف طارئ ، وكذلك الارتقاء بالتنسيق الميداني وتبادل الخبرات .

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