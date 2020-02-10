احدث الأخبار

أمير منطقة حائل يشيد بالأمن العام في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠ تنظيماً ومشاركة خلال التتويج بألقاب المراكز المتقدمة
منطقة حائل
 جامعة الجوف تُشرك الطلاب والطالبات في صناعة القرار الجامعي
منطقة الجوف
 هبوط إضطراري لـ”طائرة رش” غرب محافظة النماص بعسير
منطقة عسير
 “تعليم الشمالية”: تعليق الدراسة في طريف وحزم الجلاميد.. الثلاثاء
منطقة الحدود الشمالية
 هيئة الهلال الأحمر تقلص مدة الوصول للحادث وتكشف عن قرب إطلاق الإسعاف الطائر
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات التمرين التعبوي الخليجي المشترك ” أمن الخليج العربي 2 ” بدولة الإمارات
أبرز المواد
 “الهلال الأحمر” : أكثر من 370 ألف ساعة تطوعية بذلها فريق التطوع في خدمة المجتمع بجميع مناطق المملكة
محليات
 أمر ملكي بتمديد خدمة “السديس” رئيساً عاماً لشؤون الحرمين
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تؤكد نزوح 700 ألف سوري خلال هجمات حكومية وروسية في شمال غرب سوريا
أبرز المواد
 الهلال يحصد أول فوز في رحلة الدفاع عن لقبه بثنائية في شاهر خودرو الإيراني
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل وكيل الإمارة المساعد رئيس اللجنة المحلية للتعداد ( تعداد السعودية 2020 ) وأعضاء اللجنة
منطقة حائل
 هبوط أرضي يبتلع سيارة مواطن بالأحساء
المنطقة الشرقية
أمير منطقة حائل يشيد بالأمن العام في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠ تنظيماً ومشاركة خلال التتويج بألقاب المراكز المتقدمة

أمير منطقة حائل يشيد بالأمن العام في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠ تنظيماً ومشاركة خلال التتويج بألقاب المراكز المتقدمة

منطقة حائل
جامعة الجوف تُشرك الطلاب والطالبات في صناعة القرار الجامعي

جامعة الجوف تُشرك الطلاب والطالبات في صناعة القرار الجامعي

منطقة الجوف
هبوط إضطراري لـ”طائرة رش” غرب محافظة النماص بعسير

هبوط إضطراري لـ”طائرة رش” غرب محافظة النماص بعسير

منطقة عسير
“تعليم الشمالية”: تعليق الدراسة في طريف وحزم الجلاميد.. الثلاثاء

“تعليم الشمالية”: تعليق الدراسة في طريف وحزم الجلاميد.. الثلاثاء

منطقة الحدود الشمالية

“تعليم الشمالية”: تعليق الدراسة في طريف وحزم الجلاميد.. الثلاثاء

“تعليم الشمالية”: تعليق الدراسة في طريف وحزم الجلاميد.. الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=830652
المناطق - خالد الضبيبي

صرح المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية خالد المضياني أنه ‏انطلاقًا من الحرص على تغليب جانب السلامة ، ونظراً لموجة البرد الشديدة وتغير الحالة المناخية هذا اليوم في محافظة طريف ، وبناء على رأي اللجنة المختصة حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ، وجّه مدير عام ‎#تعليم_الحدود_الشمالية أ.عثمان العثمان بتعليق الدراسة ليوم غداً الثلاثاء في مدارس محافظة طريف ومدارس حزم الجلاميد ، مؤكدين على أولياء الأمور في بقية المحافظات والقطاعات بمتابعة تطورات الحالة و مراعاة الحالة الصحية لإبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية وإتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة من عدمه متمنياً للجميع الصحة والسلامة.

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل رئيس مركز جديدة عرعر

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل رئيس مركز جديدة عرعر
أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يكرّم ممرضة سعودية أنقذت مصابين في حادث مروري

أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يكرّم ممرضة سعودية أنقذت مصابين في حادث مروري
تعليم الحدود الشمالية تعلن تأخير الدوام إلى الساعة التاسعة صباحا لثلاثة أيام بسبب الأجواء الباردة

تعليم الحدود الشمالية تعلن تأخير الدوام إلى الساعة التاسعة صباحا لثلاثة أيام بسبب الأجواء الباردة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*