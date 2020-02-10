“تعليم الشمالية”: تعليق الدراسة في طريف وحزم الجلاميد.. الثلاثاء

صرح المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية خالد المضياني أنه انطلاقًا من الحرص على تغليب جانب السلامة ، ونظراً لموجة البرد الشديدة وتغير الحالة المناخية هذا اليوم في محافظة طريف ، وبناء على رأي اللجنة المختصة حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ، وجّه مدير عام #تعليم_الحدود_الشمالية أ.عثمان العثمان بتعليق الدراسة ليوم غداً الثلاثاء في مدارس محافظة طريف ومدارس حزم الجلاميد ، مؤكدين على أولياء الأمور في بقية المحافظات والقطاعات بمتابعة تطورات الحالة و مراعاة الحالة الصحية لإبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية وإتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة من عدمه متمنياً للجميع الصحة والسلامة.
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